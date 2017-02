NCIS - Michael Weatherly, alias DiNozzo : Il donne les raisons de son départ !

Que les téléspectateurs de M6 préparent leurs mouchoirs, le grand jour est arrivé. C'est ce vendredi 10 février que la chaîne diffuse le final de la saison 13 de NCIS. Un épisode marqué par le départ de Michael Waetherly, l'interprète de l'agent Tony DiNozzo. À cette occasion, le compagnon de Bojana Jankovic s'est épanché sur les raisons de son départ à TV Mag.

On apprend ainsi que c'est le manque d'évolution de son personnage qui a motivé sa grande décision : "Tony commençait à devenir celui des agents du NCIS qui devait logiquement monter en grade, mais ça n'arrivait jamais. C'était devenu difficile à justifier pour moi qui l'interprète. Je ne sais pas, peut-être que ça ne dérangeait pas les fans de la série, mais, de mon point de vue, j'ai commencé à comprendre que Tony n'était pas le seul à occuper cette position du 'toujours deuxième', mais moi également."

Mais il était hors de question pour Michael Weatherly de partir du jour au lendemain et, par conséquent, de ne pas offrir une belle fin à son personnage emblématique. L'acteur de 48 ans a donc prévenu la production suffisamment à l'avance pour que le scénario soit à la hauteur de ses espérances : "George Clooney avait fait de même quand il a quitté Urgences et je trouve cela très classe, exemplaire. C'est une marque de respect envers la série à laquelle on doit beaucoup. Vous verrez, le départ de Tony est très émouvant."

Si Mark Hamon, le producteur exécutif de la série, a dans un premier temps été inquiet, son appréhension s'est bien vite envolée. Les acteurs de NCIS, pour leur part, ont eu bien du mal à croire que Michael Weatherly les quittait : "C'est vrai, pour eux, pourquoi diable serais-je parti ?! Mais treize ans, c'est beaucoup et, dans la vie, il faut bien avancer."

Et c'est dans la série Bull, prochainement diffusée sur M6, qu'il a décidé de le faire : "J'incarne le Dr Jason Bull, un homme capable de dresser le profil de jurés lors d'un procès afin de faire pencher la balance en faveur de ses clients. Je suis très fier de ce personnage." Nul doute que ses fans inconditionnels suivront ses nouvelles aventures.