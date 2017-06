Nehuda et Ricardo soupçonnés de violence : Leur bébé hospitalisé

Nehuda (25 ans) et Ricardo Pinto (26 ans), couple qui s'est fait connaître grâce aux émissions de télé-réalité, notamment les Anges (NRJ12), sont soupçonnés de maltraitance à l'encontre de leur fille Laïa, âgée de 4 mois, comme l'indiquent nos confrères du Parisien.

Une enquête préliminaire a été ouverte mardi 27 juin par le parquet de Tarascon (Bouches-du-Rhône) pour "violences volontaires" contre mineur de moins de 15 ans, déclarent-ils. "Le bébé souffre de fractures et d'ecchymoses au niveau du visage, reste hospitalisé dans le service pédiatrie du CHU de Dijon", précise l'article. Une ordonnance de placement provisoire pourrait être prise mise en place.

Les parents ont été placés en garde à vue lundi 26 juin dans les locaux de la sûreté départementale de Dijon (Côte-d'Or), puis remis en liberté le lendemain par le parquet de Dijon, laissant l'enquête à leurs confrères de Tarascon où vit le célèbre duo.

Toujours selon le Parisien, le couple dément toutes violences et le père, Ricardo, a déclaré avoir jeté malencontreusement son portable sur le visage du bébé qui se trouvait à l'arrière du véhicule. Un drame qui s'est produit ce week-end. Une version confirmée par Nehuda.

Un homme violent sur les tournages ?

Il y a un an, Vivian, candidat de Secret Story, avait fait des confidences sur le comportement parfois violent de Ricardo. A NextPlz il avait déclaré : "Ricardo manque de respect aux femmes, à multiples reprises, il a déjà failli frapper des filles en plein tournage. Il a déjà frappé des filles d'ailleurs en plein tournage. Il n'a pas de limites et il refait de la télé, c'est une honte. Pour moi, un type comme ça, il faut le boycotter. On ne peut pas prendre un candidat qui frappe des filles. C'est n'importe quoi !".

Elodie Ortisset, également ex-secrétiste, avait pour sa part assuré sur le plateau du Mad Mag : "Je peux juste te dire une chose : tourner avec lui est un véritable challenge. C'est pire que Koh-Lanta (...). Il a eu un comportement inacceptable, je le dis, je le souligne. C'est une personne qui est imbuvable et qui va trop loin, qui dérape très vite. Je n'ai pas apprécié de tourner avec lui et je pense qu'il devrait arrêter de tourner".

Rappelons que le couple reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la preuve du contraire.