Neymar : Lourde sanction après avoir frappé un supporter

Neymar, attaquant star du PSG, a été suspendu pour trois matchs ferme, plus deux avec sursis pour son geste contre un spectateur provocateur, lors de la défaite du club en finale de la Coupe de France contre Rennes, a annoncé la Fédération française de football vendredi 10 mai 2019. Le PSG a fait appel de cette sanction, qu'il trouve "sévère, compte tenu notamment des insultes subies par plusieurs joueurs du club dont Neymar", proférées par le supporter impliqué.

Après la défaite du PSG contre Rennes fin avril, Neymar Jr avait été pris à partie par un spectateur au moment où il allait chercher sa médaille de finaliste. "Oh, va apprendre à jouer au foot, toi !", avait lancé ce supporter rennais. L'insulte de trop pour le numéro 10, qui a répondu d'un coup, sans grande force, au visage. Sur des images montrant la scène en entier, on entend ce même spectateur lancer d'autres insultes aux joueurs du PSG avant que Neymar n'arrive : "Oh Buffon, sale bouffon ! Oh Kurzawa garde ta main ! Oh raciste (à Marco Verratti) !"

"Est-ce que j'ai mal agi ? Oui. Mais personne ne peut rester indifférent", avait reconnu l'attaquant sur Instagram. L'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, avait ensuite désapprouvé le comportement de son joueur en conférence de presse : "Je n'aime pas du tout. Ce n'est pas possible de faire ça, ce n'est simplement pas possible."

La sanction de Neymar prendra effet "à compter du lundi 13 mai", apprend la FFF. Il pourra ainsi disputer le match à Angers samedi 11 mai 2019. Contrairement à son compère, Kylian Mbappé ratera le match face à Angers. En effet, lors de l'affiche contre Rennes, il avait écopé de deux matchs de suspension après avoir été sanctionné d'un carton rouge.