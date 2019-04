Neymar (PSG) frappe un supporter rennais : la vidéo tourne, le Brésilien assume

Lorsque son jeune coéquipier Christopher Nkunku a expédié son tir au but largement au-dessus de la cage gardée par Tomas Koubek et que les Rennais - et avec eux toute la famille Pinault - ont explosé de joie, vainqueurs de la Coupe de France, Neymar a-t-il pensé que la soirée pourrait alors encore plus mal ? Hagard sur la pelouse du Stade de France puis sur le banc du PSG en attendant la cérémonie de remise du trophée, le Brésilien accusait le coup, lui qui avait pourtant mis son équipe sur de bons rails, mais il n'était pas au bout de ses peines.

Passeur décisif à la 13e minute, buteur à la 21e, Neymar Jr. pensait sans doute certainement avoir mis le Paris Saint-Germain dans une position idéale pour aller glaner une 5e Coupe de France d'affilée (et une 13e dans l'histoire du club). C'était sans compter sur la résistance et la pugnacité du Stade Rennais, qui est revenu à hauteur (2-2) puis a obligé le PSG à disputer une séance de tirs au but haletante. Là encore, la star brésilienne n'a pas flanché, trompant avec beaucoup de malice le portier adverse. Cela n'a pas suffi.

Pendant de longues minutes, Neymar s'est réfugié dans le silence, prostré, le regard noir, dans l'abri des Parisiens sur le bord du terrain. Puis est venu le moment, pénible, d'aller chercher la médaille dévolue aux finalistes malheureux. Alors que les Parisiens montaient les marches pour accéder à l'estrade installée dans la tribune officielle pour la cérémonie de remise du trophée, subissant au passage les railleries et les attaques verbales de certains spectateurs survoltés et pas très fins, l'attaquant de 24 ans n'a pas supporté de se faire invectiver et a répliqué physiquement, frappant un supporter. Le site du quotidien L'Equipe a dévoilé une vidéo fournie par le supporter rennais en question, un certain Edouard, chauffeur-livreur de 28 ans originaire de Nantes qui serait ami avec un des joueurs du Stade Rennais, d'après le PSG, cité par RMC. "Sur une vidéo que ce dernier nous a fait parvenir, détaillent nos confrères du grand quotidien sportif, on entend une voix, la sienne, interpeller d'abord Gianluigi Buffon ("Oh Buffon, sale bouffon"), Kurzawa ("garde ta main") et il semble adresser à Marco Verratti un "raciste". Avant, donc, de lancer à Neymar : "Oh va apprendre à jouer au foot, toi !" Après avoir marqué un temps d'arrêt, Neymar a alors lancé un coup, qui a atteint sa cible. "Tout de suite la sécurité du PSG est venue me voir pour me dire qu'on allait arranger ça. Là, je suis tout tremblant, j'ai la lèvre ouverte et j'ai saigné du nez", a relaté Edouard à L'Equipe dans la soirée, évoquant son intention de porter plainte.