Coupe de France : Les Pinault et Emmanuel en Macron en famille pour Rennes !

Le Paris Saint-Germain finit sa saison dans le rouge : rouge comme le carton reçu par sa star Kylian Mbappé, rouge comme la déferlante et la liesse du Stade Rennais après sa victoire inattendue, samedi 27 avril 2019. Après avoir été piteusement éliminé de la Ligue des Champions, après avoir eu toutes les peines du monde à s'assurer son titre de champion de France et après avoir été fessé (5-1) par son dauphin lillois, le PSG a en effet été renversé par le Stade Rennais en finale de la Coupe de France (2-2, 6-5 aux t.a.b.), au terme d'un scénario palpitant. Pour le plus grand bonheur de la famille Pinault, qui s'était déplacée en nombre.

Près de 30 000 supporters bretons avaient pris joyeusement place dans les tribunes du Stade de France, déterminés à conjurer le sort après les deux finales perdues (2009, 2014) contre le frère ennemi, l'En Avant de Guingamp, et remporter un premier trophée depuis 48 ans (1971). C'était mal embarqué, puisque les joueurs de la capitale, nettement au-dessus, menaient déjà 2-0 avant la demi-heure de jeu grâce à des buts somptueux des Brésiliens Dani Alves et Neymar. Mais Rennes a repris espoir peu avant la pause grâce à un but contre son camp de Presnel Kimpembe, champion du monde qui vit décidément une saison délicate, et est même parvenu, à la hargne, à égaliser en seconde période, par l'intermédiaire de Mexer, libre de tout marquage pour placer sa tête sur corner à la 60e minute. Le PSG, de plus en plus fébrile à partir de là, et le Stade Rennais, regonflé à bloc, allaient ensuite lutter sans se départager jusqu'à la fin du temps règlementaire puis des prolongations, marquées par l'expulsion de Kylian Mbappé, sous le regard de ses parents et son frère présents en tribunes, pour un très vilain geste à quelques instants du coup de sifflet final. Le prodige du PSG et de l'équipe de France n'aura ainsi pas pris part à la séance de tirs au but épique où tous les tireurs ont marqué, jusqu'à l'échec du jeune Parisien Christopher Nkunku, dont la frappe dans les nuages a déclenché le feu d'artifice des Bretons, qui ont exulté et ont fêté leur triomphe jusque tard dans la nuit après avoir soulevé la coupe.

Pinault père et fils, la joie de tout un clan

La joie des joueurs rennais - notamment celle d'Hatem Ben Arfa, qui tient une belle revanche sur le PSG, son ancien club -, celle de leur entraîneur Julian Stéphan et de leur président Olivier Létang faisait plaisir à voir. Ils ont vite été rejoints, sur la pelouse du Stade de France, par le clan Pinault, totalement euphorique : 21 ans après avoir fait l'acquisition du club breton, François Pinault, venu avec sa femme Maryvonne, a eu le bonheur immense de brandir une coupe majeure avec son fils François-Henri, en présence également de son fils Dominique et de ses petits-enfants, qui portaient tous le maillot du Stade Rennais. Il ne manquait que Salma Hayek, épouse de François-Henri Pinault, elle aussi supportrice des Rouge et Noir qu'on aperçoit de temps à autre au stade.

Le président de la République Emmanuel Macron, supporter notoire de l'OM, était lui aussi présent en famille pour cette finale de Coupe de France, non pas avec son épouse Brigitte mais avec son frère Laurent et ses neveux Louis et Paul-Arthur, et en compagnie de ministres de son gouvernement, notamment Roxana Maracineanu, ministre des Sports. Parmi les autres personnalités présentes au Stade de France figuraient la présentatrice Laurie Cholewa, avec son mari Greg Levy, et la chanteuse Liane Foly.