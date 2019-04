Laurie Cholewa, maman poule: "C'est un déchirement de quitter ma fille le matin"

Fin décembre dernier, Laura Cholewa et son compagnon Greg Levy (qu'elle a épousé en juin dernier) accueillaient une petite fille.

Récemment interrogée sur son nouveau rôle de maman par nos confrères du magazine Télé 7 jours, l'animatrice de l'émission de cinéma Tchi tcha sur Canal+ a commenté : "Quand on est maman, on est obligée de penser à quelqu'un d'autre avant de se soucier de soi. Je suis une vraie maman poule et c'est, à chaque fois, un déchirement de la quitter le matin pour aller travailler."

Le 30 mars dernier, la discrète Laurie Cholewa (38 ans) publiait une photo avec sa fille sur Instagram (une photo où l'on ne voit que sa main et un petit bout de son visage) et lui adressait un message fort. "Je ferai un monde où tout ira bien <3 #jeserailà #tropdamour #familytime", écrivait-elle avec amour.

Très discrète sur sa vie privée, la jolie brune n'a toujours pas révélé ni le prénom ni la date de naissance exacte de son enfant. Sur Instagram, elle a à ce jour simplement fait subtilement comprendre à ses abonnés qu'il s'agissait d'une petite fille. Le 31 décembre dernier, elle indiquait sur le réseau social : "2018, tu m'as tout donné... L'année de ma vie. Merci. Et surtout merci à Greg Levy, mon mari, mon tout. 2019, je suis prête. Bonne année à tous, soyez heureux et en bonne santé !"