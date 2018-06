Laurie Cholewa s'est mariée !

Le Jour J est arrivé !

Ce 14 juin 2018 en fin d'après-midi, Laurie Cholewa (37 ans) a épousé son fiancé Greg Levy à Paris. Pour l'occasion, la belle brune arborait une robe crème courte brodée de dentelle... mais aussi son plus grand sourire à en juger par les premières images qui nous parviennent.

Sans jamais rien dire du déroulé de cette journée "spéciale", l'animatrice de Canal+ a teasé celle-ci sur ses réseaux sociaux en se montrant tout d'abord chez son esthéticienne vers midi puis dans une supérette avec son amoureux quelques instants plus tard. C'est d'ailleurs sur cette dernière story montrant son compagnon en train de payer à une caisse - il arborait alors un pull noir avec le mot "amour" écrit en gros et en rouge dessus - que la belle Laurie a statué : "On est prêts !"

Pour rappel, c'est le 26 mai dernier, sur son compte Instagram, que Laurie annonçait la bonne nouvelle à venir à ses nombreux abonnés en dévoilant les coulisses de son enterrement de vie de jeune fille qui se déroulait alors à Mykonos, en Grèce. Pour l'occasion, la jolie brune était entourée de toutes ses amies proches et avait immortalisé plusieurs moments aussi festifs qu'inoubliables en bord de mer. L'animatrice de 37 ans posait notamment en maillot de bain avec une couronne Bride to Be (futur mariée). "Mon jour, merci à mes amies", avait-elle commenté en légende.

Pour rappel, Laurie Cholewa vit son histoire d'amour avec Greg Levy, le manager d'un village Club Med.

Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux jeunes mariés !