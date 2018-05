Laurie Cholewa : L'animatrice de Canal+ va se marier !

Laurie Cholewa est certainement l'une des femmes les plus heureuses du monde ! Et pour cause, l'animatrice de Canal+ va se marier avec son compagnon Greg Levy. C'est en dévoilant les photos de son enterrement de vie de jeune fille que la jolie brune a confirmé la merveilleuse nouvelle le 27 mai 2018 sur son compte Instagram.

Pour son EVJF, Laurie Cholewa s'est envolée pour Mykonos (Grèce) avec toutes ses amies proches. Elle a immortalisé plusieurs moments incroyables de cet événement en stories Instagram avant de publier une photo adorable. Grand sourire aux lèvres et plus radieuse que jamais, l'animatrice de 37 ans pose en maillot de bain avec sa couronne Bride to Be (futur mariée). "Mon jour, merci à mes amies", a-t-elle commenté en légende.