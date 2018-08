Nick Jonas et Priyanka Chopra : Fiançailles en Inde, la cérémonie en images

Samedi 18 août 2018, Nick Jonas et Priyanka Chopra ont fait un pas de plus vers le mariage. Après la confirmation officielle de leurs fiançailles fin juillet par la presse américaine, People en tête, les deux jeunes amoureux se sont envolés pour l'Inde, d'où est originaire l'héroïne de Quantico et Miss Monde 2000.

C'est à Mumbai que les deux fiancés ont pris part à une cérémonie Roka. Dans le folklore indien, cette cérémonie fait partie intégrante du processus de mariage. C'est en effet le moment durant lequel les familles se rencontrent. La cérémonie peut être organisée chez la mariée ou dans une salle de réception. Au cours de cet événement, la mariée et le marié voient défiler devant eux tous les membres des deux familles qui leur donnent un morceau d'une sucrerie à manger et leur "bénissent" le front avec une pâte faite à base de fleur.

Sur Instagram, Nick Jonas a dévoilé une photo de ce moment inoubliable pour le jeune couple. On le voit dans les bras de sa dulcinée, laquelle a sa main sur le torse de son amoureux, la bague à 200 000 dollars de 4 carats du célèbre bijoutier Tiffany & Co bien en évidence. D'autres photos, relayées par Priyanka Chopra, ont également été publiées. On peut notamment voir les parents de Nick et Priyanka poser ensemble avec les deux futurs mariés. "La seule manière de faire cela... avec la famille et Dieu", écrit la belle indienne de 36 ans.