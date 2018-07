Priyanka Chopra et Nick Jonas officiellement fiancés après deux mois de relation

Priyanka Chopra et Nick Jonas n'ont décidément pas de temps à perdre. Un peu plus de deux mois après le début de leur romance, l'actrice indienne et le chanteur américain se sont fiancés. Une bonne nouvelle qui confirme les rumeurs lancées il y a plusieurs semaines...

Et c'est le magazine People qui confirme l'heureux événement vendredi 27 juillet 2018. D'après nos confrères, le jeune homme de 25 ans a fait sa demande le 18 juillet dernier à Londres pour les 36 ans de sa belle. Le membre des Jonas Brothers a bien fait les choses puisqu'il avait d'abord privatisé quelques jours auparavant une boutique Tiffany & Co à New York pour choisir tranquillement la bague de sa future femme. "Ils sont tellement heureux. Les amis et la famille de Nick ne l'ont jamais vu ainsi. Ils sont tous très enthousiastes pour lui. Son engagement est clairement sérieux", a révélé une source.

Nous sommes très heureux pour elle

Jeudi soir, soit quelques heures après que Nick Jonas a fait sa demande à Priyanka Chopra, le réalisateur Ali Abbas Zafar avait déjà laissé entendre que la comédienne s'était fiancée après avoir annoncé qu'elle quittait soudainement son futur projet, Bharat. "Oui, Priyanka Chopra ne fait plus partie du casting du film pour une raison très, très spéciale. Elle nous l'a dit juste à temps et nous sommes très heureux pour elle... On lui souhaite beaucoup d'amour et de joie dans sa vie", avait écrit le cinéaste sur Twitter.

Priyanka Chopra et Nick Jonas, qui s'étaient brièvement fréquentés en 2017 et qui se sont mutuellement présentés à leurs familles, avaient officialisé leur relation au printemps lors du dernier Met Ball. Fin juin, l'ex-star de la série Quantico et BFF de Meghan Markle avait révélé au magazine People qu'elle avait hâte de fonder une famille. "Dans dix ans, je me vois clairement avec des enfants. C'est ce qui arrivera. Enfin, j'espère que ça arrive plus tôt que ça. J'adore les enfants et je veux être capable de faire ça", avait-elle lâché.

Nick Jonas n'est pas le seul membre de la fratrie à se marier bientôt puisque son frère cadet Joe s'était fiancé en octobre 2017 à Sophie Turner (Games of Thrones) après une année de relation.