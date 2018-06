Nick Jonas officialise avec Priyanka Chopra en la présentant à sa famille

Il semblerait que ce soit du sérieux entre Nick Jonas et Priyanka Chopra ! De plus en plus proches depuis plusieurs semaines, le chanteur et l'actrice indienne de 35 ans n'ont toujours pas confirmé les rumeurs les disant en couple, mais tout porte à croire qu'ils sont bel et bien ensemble. Dernière étape franchie en date pour l'ex-Jonas Brother ? La présentation de sa soupçonnée petite amie à sa famille.