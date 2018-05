Nick Jonas en couple avec Priyanka Chopra ? Le duo ne se quitte plus

Le chanteur et l'actrice passent de plus en plus de temps ensemble et ne s'en cachent plus. De quoi relancer les rumeurs de romance malgré leurs dix ans de différence.

Selon Just Jared, le duo aurait d'abord assisté à un concert sur le thème de La Belle et la Bête le vendredi soir, à Hollywood, avant de se retrouver pour assister à un match de base-ball des Los Angeles Dodgers le samedi. "Priyanka et Nick étaient proches, ils étaient très souriants et contents, aurait alors affirmé un témoin à Us Weekly. Ils n'essayaient pas de se cacher puisqu'ils étaient dans un lieu public, mais ils parlaient avec les gens autour d'eux tout en étant assis tout près l'un de l'autre. Ils semblaient juste très heureux tous les deux." Le lundi, l'actrice de 35 ans et son supposé nouveau petit ami ont rejoint des amis le temps d'une virée en pleine mer sur un yacht. Aux côtés de Glen Powell ou de Chord Overstreet, tout juste célibataire, les deux stars ont profité de la balade bras dessus, bras dessous.

Les premières rumeurs de liaison sont apparues lorsque l'ancienne star de Disney et la comédienne de Quantico ont monté les marches du Met Gala 2017 ensemble. Tout deux habillés par Ralph Lauren, la jeune femme avait alors expliqué que ce rapprochement était simplement amical. Il semblerait que les choses aient bien évolué, comme le confirme un proche à Us Weekly : "Ils sortent ensemble et c'est tout nouveau. Ils vont bien ensemble et ils sont tous les deux intéressés l'un par l'autre." Affaire à suivre !

