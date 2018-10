Nick Jonas lâche un énorme chèque pour un nid douillet avec Priyanka Chopra

Comme le rapporte le site TMZ, Nick Jonas a jeté son dévolu sur une nouvelle demeure située dans le quartier de Beverly Hills Post Office, à la lisière de Beverly Hills à Los Angeles. Montant de la transaction : 6,5 millions de dollars.

Nick Jonas (26 ans) a donc acheté une magnifique villa de 385 m², comprenant notamment cinq chambres à coucher (aurait-il déjà des envies d'enfants ?), quatre salles de bain et une salle de douche, un vaste salon avec cheminée et baie vitrée donnant sur le jardin ou encore une bibliothèque. Bien évidemment la demeure, qui peut aussi accueillir des invités grâce à une dépendance, compte un jacuzzi, une piscine en longueur et une terrasse en bois ainsi que des balcons avec vue sur le canyon ! Nul doute que le jeune homme et sa future épouse Priyanka Chopra (36 ans) vont s'y sentir bien...

Nick Jonas, qui navigue entre musique et acting, est attendu cette année au cinéma dans Chaos Walking et Midway. Quant à la belle Priyanka Chopra, on la retrouve dans la série Quantico.

Thomas Montet