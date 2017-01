Priyanka Chopra (Quantico) : Retour gagnant et glamour après son accident

L'héroïne de Quantico s'est récemment fait une énorme frayeur sur le tournage de la série dans laquelle elle incarne le personnage d'Alex Parrish. Priyanka Chopra a, en effet, dû être transportée en urgence à l'hôpital le 12 janvier dernier, après avoir glissé au cours de la réalisation d'une cascade et être tombée sur la tête.

Alors que les médecins lui ont diagnostiqué une commotion cérébrale, la sublime actrice indienne de 34 ans n'est pas restée au repos très longtemps. Elle a en effet déjà repris le chemin du tournage de la saison 2 de Quantico – actuellement en cours de diffusion aux États-Unis – et a participé hier soir (jeudi 18 janvier) à la cérémonie des People's Choice Awards. Sa toute première apparition depuis son accident.

Particulièrement élégante dans une robe nude bustier, sa sublime chevelure noire lâchée et son maquillage léger, Priyanka Chopra n'est pas repartie les mains vides de la soirée organisée au Microsoft Theater de Los Angeles mais avec le trophée de la meilleure actrice dans une série dramatique, une victoire qui l'a émue.



Une fois son prix reçu, et les photos sur tapis rouge faites, l'ex-reine de beauté a posté une vidéo à l'attention de ses fans sur Instagram. "Sans voix. Merci à tous ceux qui ont voté... Cela n'aurait pas été possible sans vous. Vous savez ce que cela signifie pour moi. Merci pour tout l'amour que vous donnez à #AlexParrish et à @AbcQuantico. N'oubliez pas de regarder Quantico les lundis... À partir du 23 janvier !"