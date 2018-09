Nicki Minaj, sa bagarre avec Cardi B : "Humiliée", elle donne sa version

Nicki Minaj et Cardi B n'ont pas pour seul point commun d'aimer les tenues léopard, elle sont aussi le sang chaud. Au point que les deux rappeuses en sont venues aux mains le 7 septembre dernier lorsqu'elles se sont retrouvées à la même soirée organisée en marge de la Fashion Week de New York. Cardi B prétend que Nicki Minaj s'est attaquée à sa fille Kulture, 2 mois, et à la façon dont elle l'élève. Des accusations que l'interprète d'Anaconda réfute en bloc.

La chanteuse de 35 ans s'est exprimée pour la première sur la bagarre dans son émission Queen Radio sur Beats 1. "L'autre soir, j'ai fait partie de quelque chose qui était mortifiant, tellement humiliant à vivre devant tous ces gens. La façon dont ils regardaient l'horrible rixe, je ne l'oublierai jamais, a-t-elle témoigné. Je ne parlerais jamais des enfants de quelqu'un ou de l'éducation. Je me fiche de l'éducation que les parents donnent à leurs enfants." Visiblement très affectée par l'humiliation subie, Nicki Minaj en a rajouté une couche : "J'étais mortifiée. (...) Je ne peux pas croire combien tout cela était humiliant, et surtout ce pour quoi nous – et j'utilise le terme 'nous' au sens large – sommes passées."

Lors de la violente altercation, Cardi B était ressortie de la soirée Icons organisée par le magazine Harper's Bazaar avec une bosse que les photographes s'étaient empressés de capturer en images. La rappeuse américaine de 25 ans n'avait pas tardé à s'exprimer avec virulence sur Instagram, déballant tous les dossiers qu'elle détient sur Nicki Minaj. "J'ai laissé glisser beaucoup de mer** ! Je t'ai laissée te faufiler et critiquer, je t'ai laissée mentir à mon sujet, je t'ai laissée essayer d'arrêter mes sacs, t'en prendre à la façon dont je mange ! Tu as menacé d'autres artistes de l'industrie en leur disant que, s'ils travaillaient avec moi, tu arrêterais de t'emmerder avec eux !! Je t'ai laissée dire beaucoup de mer** à mon sujet !"