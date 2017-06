Nico Rosberg : Sa femme Vivian, enceinte, arbore son beau ventre rond à la plage

Il voulait faire passer sa famille avant tout, c'est pour cette raison que Nico Rosberg a choisi de mettre fin à sa carrière en décembre 2016. Conscient des sacrifices de sa magnifique épouse Vivian, le pilote allemand de 31 ans déclarait avec émotion : " Ce fut un sacrifice de la part de toute ma famille, de tout faire passer après mon objectif. Je n'ai pas de mots assez forts pour remercier ma femme Vivian : elle a été incroyable. Elle a compris que cette année était la plus importante, que c'était notre chance d'y arriver et m'a donné l'espace pour me permettre de récupérer après chaque course, en prenant soin de notre fille chaque nuit, en s'occupant des choses quand c'était difficile et en plaçant ma saison avant tout le reste."

Si beaucoup aimeraient voir Nico Rosberg revenir sur le circuit pour reprendre sa rivalité avec Lewis Hamilton là où ils l'avaient laissée, le champion du monde 2016 n'en a aucunement l'intention. Encore moins depuis que Vivian porte leur deuxième enfant. Comblé par sa jolie petite Alaïa, qui fêtera son deuxième anniversaire en août prochain, Nico Rosberg lui offrira prochainement un petit frère ou une petite soeur. Le charmant Allemand de 31 ans avait annoncé l'heureuse nouvelle en mai dernier sur sa page Instagram.

En attendant l'arrivée de ce nouvel enfant, Nico Rosberg et Vivian Sibold passent du temps avec Alaïa. Installé à Monaco, le couple partage sa vie entre le Rocher et Ibiza, où il possède également une résidence. C'est justement aux Baléares, sur une plage de Formentera, que les futurs parents ont été repérés avec leur fille le 10 juin dernier. Aux petits soins pour Alaïa, la faisant voler dans les airs et s'occupant de nettoyer son maillot de bain, Nico Rosberg prend son rôle très à coeur. De quoi soulager Vivian qui affiche de belles rondeurs. Sublime en bikini, la jolie blonde qui a épousé le champion de F1 en 2014, affiche une silhouette irréprochable. Propriétaire de deux magasins de glace, la future maman a visiblement été raisonnable sur les plaisirs gourmands.