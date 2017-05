Nico Rosberg, futur papa : Son épouse Vivian, enceinte de leur deuxième enfant

Nico Rosberg a une heureuse nouvelle à annoncer à ses millions d'admirateurs ! Elle ne concerne pas la Formule 1, mais sa petite famille. Une famille qui accueillera bientôt un nouveau membre : l'épouse du pilote allemand, Vivian, est enceinte.

C'est sur les réseaux sociaux que Nico et Vivian Rosberg ont révélé le scoop. L'athlète de 31 ans a publié sur Instagram, ce dimanche 21 mai, une photo sur laquelle sa femme, leur fille Alaïa (2 ans le 30 août prochain) et lui-même apparaissent. En légende, "NR2", trois lettres agrémentées d'émoticônes représentant un biberon et le V de la victoire.