Nicolas Cage et sa chérie bruyants au lit : La police intervient !

Insatiable Nicolas Cage qui ne rate jamais une occasion de faire la une des tabloïds. Cette fois-ci, c'est pour ses talents de dieu du sexe que le célèbre acteur hollywoodien a fait couler de l'encre. TMZ révèle en effet que la police a dû toquer à sa porte... parce qu'il faisait trop de bruit avec sa petite amie au lit. Et cela a fortement dérangé les voisins de palier du Ghost Rider.

La scène s'est déroulée mardi 24 juillet 2018 au Fairmont Banff Springs d'Alberta (Canada), un hôtel cinq étoiles dans lequel Cage dormait après un tournage dans les environs. Avec sa chère et tendre Erika Koike, l'acteur s'est adonné à une belle partie de jambes en l'air qui, apparemment, s'est avérée très (trop) bruyante pour l'un de ses voisins. Ce dernier a donc appelé la réception, qui a demandé à Nic Cage et à sa girlfriend de baisser le volume sonore. Le comédien de 54 ans a acquiescé sans broncher, et le calme est revenu.

Sauf qu'un autre pensionnaire de l'hôte, également importuné, a choisi de ne pas passer par la case réception. Il a directement appelé la Royal Canadian Mounted Police, qui s'est donc présentée quelques minutes plus tard devant la porte de Nicolas Cage. Fort heureusement, le bruit ayant cessé, l'acteur n'a pas été inquiété et la police n'a procédé à aucune arrestation ou verbalisation pour tapage nocturne.