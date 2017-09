Nicolas Duvauchelle papa pour la 3e fois, sa belle Anouchka Alsif a accouché

S'il s'agit du premier bébé pour la bombe d'IMG Models, il s'agit en revanche du troisième enfant pour l'acteur de 37 ans qui est déjà le papa comblé de Bonnie (12 ans, dont la maman est l'actrice Ludivine Sagnier) et Romy (bientôt 6 ans, née de sa relation avec la journaliste Laura Isaaz).

Celui qui sera prochainement de retour au cinéma dans le film Tout nous sépare aux côtés de Catherine Deneuve, Diane Kruger et Nekfeu (sortie prévue le 7 novembre prochain) s'était confié sur son rôle de père et sur ses relations avec les mères de ses filles dans un entretien accordé en avril dernier au magazine Version Femina. "Je suis séparé de leurs mamans, mais nous sommes liés à vie. (...) Ludivine et moi ne sommes plus en couple depuis plus de dix ans, mais nous regardons avec la même fierté grandir notre fille", avait-il tendrement déclaré.