Nicolas Duvauchelle papa séparé : "Avec leurs mamans, nous sommes liés à vie"

À 37 ans, Nicolas Duvauchelle mène sa vie tambour battant. Comme il le confie dans le dernier numéro de Version Femina, celui qui a "fait les choses dans le désordre" enchaîne les films alléchants et distributions prestigieuses, tout en assurant dans sa vie privée, entre ses deux filles et sa compagne Anouchka Alsif - qui attend par ailleurs un enfant, le 3e de l'acteur français.

"Je ne me suis jamais marié, j'ai eu des enfants jeune...", détaille l'intéressé dans l'interview en expliquant n'avoir suivi les trajectoires codifiées de la vie. Mais il ne ferme pas la porte. "Le mariage un jour, pourquoi pas ? Ne serait-ce que pour faire une belle fête avec les copains et célébrer l'amour", lâche-t-il, avant de rajouter qu'il n'y a pas forcément "besoin d'un mariage pour prouver son engagement."

Côté coeur, Nicolas Duvauchelle pourra se targuer d'avoir vécu l'amour passionnel, fusionnel, au point de donner la vie. D'abord aux côtés de Ludivine Sagnier, font le fruit prénommé Bonnie a aujourd'hui 12 ans. Puis avec Laura Isaaz, la soeur d'Alice, avec qui Nicolas aura une autre fille, Romy, âgée de 5 ans. "Je suis séparé de leurs mamans, mais nous sommes liés à vie", avoue le papa concerné. Il aura ainsi des mots doux pour Ludivine Sagnier – qui a depuis refait sa vie avec Kim Chapiron : "Ludivine et moi ne sommes plus en couple depuis plus de dix ans, mais nous regardons avec la même fierté grandir notre fille." En revanche, pas un mot sur Romy et sa mère Laura Isaaz...

Acteur courtisé, Nicolas Duvauchelle ne perd pas de vue l'essentiel, à savoir le bien-être et l'éducation de ses filles, lui qui souhaite avoir "une vision de l'éducation commune", quelque chose de "primordial" pour lui. "Je suis intraitable sur la politesse, c'est le b.a.-ba dans la vie. L'enfant roi, je ne peux pas", conclut-il.

Bientôt à l'affiche de Tout nous sépare (de Thierry Klifa, avec Catherine Deneuve, Nekfeu et Diane Kruger) qui sortira en septembre, Nicolas Duvauchelle est actuellement en train de tourner Bonhomme, un film qui a fait grand bruit dans la presse puisque son actrice principale, Sara Forestier, a été virée après avoir frappé et insulté Nicolas, puis ensuite quitté le plateau. Duvauchelle enchaînera ensuite avec le prochain long métrage de Jean Becker, dont François Cluzet sera l'une des vedettes.

