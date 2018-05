Nicole Scherzinger : Renversante à Cannes, avant le gala de l'amfAR

Le 25e gala de l'amfAR Cannes, événement le plus attendu de ce Festival, aura lieu ce jeudi soir. Nicole Scherzinger en a pris la température mercredi en assistant à une soirée organisée par la fondation américaine. L'ex-Pussycat Doll y a été rejointe par Pierce Brosnan et son épouse, et plusieurs top models...

Ce cocktail pré-gala de l'amfAR, dressé en collaboration avec l'application NUiT, était organisé sur un yacht. De nombreuses personnalités sont montées à bord, à commencer par Nicole Scherzinger. La chanteuse de 39 ans, présente la veille (mardi 15 mai) au Cap-Eden-Roc pour les 25 ans de Grisogno, a une nouvelle fois sorti le grand jeu pour cette énième folle nuit cannoise. Toute de noir vêtue avec une chemise transparente et déboutonnée et un pantalon évasé, Nicole a éclipsé les autres bombes de l'événement.

Les mannequins Toni Garrn, Winnie Harlow, Karolina Kurkova, Petra Nemcova au bras de son chéri Alejandro Grimaldi et Andreja Pejic, ainsi que l'ambassadrice de la prochaine Coupe du monde de football Victoria Lopyreva étaient de la partie. Côté messieurs, les acteurs Pierce Brosnan, accompagné de son épouse Keely Shaye Smith et Woody Harrelson (récemment vu dans Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) ont assisté à "La Nuit d'Avant" le gala de l'amfAR.

Un nouveau défilé de stars aura donc lieu ce soir à l'hôtel du Cap-Eden-Roc, à Antibes.

Le 71e Festival de Cannes prendra fin samedi 19 mai.