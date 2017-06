Nina Dobrev : Bombe en petite culotte rouge, elle expose sa cambrure sexy

Le début de l'été signe l'arrivée des beaux jours, mais aussi et surtout des stars en bikini. En vacances, ces personnalités qui subliment nos petits et grands écrans mettent le paquet. Petit deux-pièces, destination paradisiaque et activités détente, Nina Dobrev prouve qu'en plus d'être sublime, on peut être cool et ce même avec des palmes sous le bras !

Ce mercredi 21 juin 2017, la star de la série The Vampire Diaries a privilégié palmes, masque et tuba plutôt que les transats que les plages d'Honolulu à Hawaï proposent. Dans sa petite culotte rouge et son top anti-UV, la star de 28 ans a fait sensation. Mais ce n'est pas tout, depuis quelques jours déjà, celle qui se dévoilait sans maquillage il y a peu partage des clichés sur son compte Instagram de ses vacances de folie. Décor de rêve, piscine à débordement et lunettes vissées sur le nez, elle sait en profiter.