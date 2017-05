Nina Dobrev : Elle se dévoile sans maquillage et c'est étonnant !

Décidément, la tendance du no make-up ne cesse de faire des émules chez les people. A la suite d'Alicia Keys, véritable pionnière, toutes les stars commencent à s'y mettre - et le commun des mortels aussi...

Alors que Nina Dobrev accueillait il y a peu un nouveau membre dans sa famille, comme elle n'a pas hésité à le partager sur les réseaux sociaux, désormais la jeune femme propose une tout autre chose à ses nombreux abonnés. La star de la série The Vampire Diaries s'est dévoilée "sans maquillage" et "sans filtre" comme elle le précise parfaitement dans sa légende Instagram. La jeune femme fait partie de ces nombreuses stars à avoir dit accepter de se montrer démaquillée pour le numéro spécial "Les plus belles femmes du monde sans maquillage" du magazine People.

Exit le fond de teint, la BB crème, les cils allongés et recourbés, désormais la tendance est au naturel... Au fond, quand on s'appelle Nina Dobrev, on n'a pas vraiment besoin de maquillage.

L'actrice, qui a longtemps tenu le rôle d'Elena Gilbert sur nos écrans, s'est exprimée à coeur ouvert sur ce shooting hors du commun : "Ne pas porter de maquillage, au début, ça paraît un peu bizarre (...) Je me suis sentie valorisée, c'était génial d'être naturelle et de pouvoir être soi-même." Celle à qui on prête une relation avec Orlando Bloom reste dans tous les cas sublime et ses nombreux fans n'ont pas hésité à lui faire savoir avec les plus de 900 000 likes suscités par la photo.