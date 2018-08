Noé Elmaleh in love : Vacances romantiques à Venise avec sa chérie Emma

Cet été encore, les stars et influenceurs partagent sur les réseaux sociaux de superbes photos de vacances ! Noé Elmaleh se prête lui aussi au jeu. Le fils de Gad Elmaleh et sa petite amie Emma se sont envolés pour l'Italie et régalent leurs milliers followers...

C'est à Venise que Noé et Emma ont posé leurs valises. Le couple y découvre les rues étroites et s'est naturellement offert une balade en gondole. Noe Elmaleh a publié sur Instagram une photo souvenir de ce séjour en amoureux. Sa chérie Emma y apparaît.

Le mannequin de 18 ans et nouveau bachelier a simplement légendé l'image d'un émoticone représentant un coeur rouge. Sa belle lui a répondu en commentant le cliché d'un "Je t'aime", ponctué du smiley d'un baiser.