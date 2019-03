Noémie Lenoir parle de ses enfants : "J'ai un fils noir et une fille blanche"

En vingt ans de carrière, Noémie Lenoir s'est associée aux plus grandes marques et elle est apparue dans les magazines les plus prestigieux. Elle se lance un nouveau défi : promouvoir la mode africaine. Avant la diffusion de son tout premier documentaire, l'icône française parle enfants et métissage dans une rare interview...

C'est avec Paris Match que Noémie Lenoir s'est entretenue ! Le top model de 39 ans y mentionne ses enfants, Kelyan et Tosca (14 et 3 ans), le premier est né de sa relation avec l'ex-footballeur Claude Makélélé, on ignore l'identité du papa de la seconde : "Mon fils est noir, ma fille est blanche avec les cheveux clairs et les yeux bleus. Ils ont une relation fusionnelle, bien que des caractères très différents. Mon fils est introverti et discret, alors que ma fille est plus exubérante."

"Leurs camarades d'école refusent de croire qu'ils sont frère et soeur, ajoute le mannequin récemment vu sur le podium du défilé Off-White™. Quand les enfants font des bêtises, je les engueule en créole. J'ai eu la chance que ma mère m'apprenne cette langue. J'écoute aussi beaucoup de chants corses. Je suis fan !"

Ce mélange de cultures se reflète également dans son parcours. Noémie Lenoir, qui a prêté son visage aux maisons occidentales les plus prestigieuses, a décidé de s'engager pour la promotion de créateurs de mode africains. Elle leur a consacré un documentaire intitulé Habille-nous Africa, diffusé le 10 avril prochain sur TV5 Monde.