Nos jours heureux : Que devient Julie Fournier, la sublime mono de la bande ?

Ce dimanche 11 juin sur M6 est diffusée l'une des meilleures comédies réalisées par le duo Olivier Nakache et Eric Toledano, Nos jours heureux.

Sortie en 2006 sur nos écrans, cette pépite déjantée et attendrissante n'a pas pris une ride et met en vedette les acteurs Jean-Paul Rouve, Omar Sy, Marilou Berry, Lannick Gautry, Joséphine de Meaux et Guillaume Cyr dans la peau de moniteurs un poil dépassés par les enfants de leur colonie de vacances. Dans l'un des rôles principaux, on se souvient également de l'actrice Julie Fournier qui fut l'une des révélations de ce film en interprétant le personnage de Lisa, la bombe de la bande d'animateurs.

Trop rare sur les écrans, elle est une jeune maman épanouie

Les spectateurs la connaissent bien puisque l'actrice de 34 ans a par la suite décroché l'un des rôles principaux de la série Section de recherches (TF1) durant les saisons 8 et 9, entre 2014 et 2015. Encore trop rare au cinéma et à la télévision, la pétillante brune se fait discrète depuis qu'elle a cessé de jouer le rôle du lieutenant Roxane Janin.

Il faut dire que côté vie privée Julie Fournier est une femme très épanouie, en témoignent les clichés régulièrement publiés sur son compte Instagram. Passionnée de voyages et de photographie, la comédienne québécoise partage depuis plusieurs années la vie de Benjamin Seznec, un entrepreneur de 46 ans à la tête d'une agence de communication parisienne spécialisée dans le cinéma, Troïka. Ensemble, ils sont les parents comblés d'un adorable petit Jack, né en septembre 2014. Benjamin Seznec est également le père d'une fillette née d'une précédente union.