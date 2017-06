Nouvelle Star 2017 – Shy'm animatrice, Benjamin Biolay juré : M6 officialise !

C'est officiel, Shy'm sera bel et bien à la présentation de la prochaine saison de Nouvelle Star et succédera à Laurie Cholewa. Côté jury, M6 a confirmé via un communiqué son équipe composée des chanteurs Benjamin Biolay et Coeur de Pirate, de la conseillère en images Nathalie Noennec et du producteur Dany Synthé – qui a notamment collaboré avec Maître Gims ou encore MHD. Plus encore, la chaîne promet une nouvelle version de son télé-crochet, avec "une nouvelle mécanique" et "un nouvel habillage".

Si la production vient seulement de d'officialiser son jury et son animatrice, la rumeur courait depuis déjà quelques semaines. En effet, nos confrères de Télé Star avaient déjà avancé le nom de Benjamin Biolay, tandis que la rédaction de Télé Loisirs indiquait que, d'après ses informations, Coeur de Pirate intégrerait le jury de la saison 2017. Dans la foulée, RTL annonçait Nathalie Noennec et Dany Synthé comme membres du jury. Enfin, nos confrères de Puremédias avaient quant à eux révélé que Shy'm était "en discussion" avec la production de Nouvelle Star et qu'elle était même "partante pour prendre les rênes du talent show".

En plus de son communiqué, M6 a dévoilé la toute première photo officielle de la prochaine saison de Nouvelle Star. Les quatre jurés ainsi que la chanteuse reconvertie en animatrice prennent la pose pour l'occasion.

Dans les colonnes de Puremédias, Nicolas de Tavernost, le président du directoire du groupe M6, s'est exprimé sur le retour du télé-crochet. "On fait le pari du retour de Nouvelle Star avec un jury intéressant, une présentation assurée par Shy'm... On fera le bilan au bout d'une saison et si le retour est probant, l'émission reviendra pour de nouvelles années", a-t-il ainsi déclaré.

Et pour que le programme soit un succès, M6 mise tout sur son jury flambant neuf et son animatrice charismatique mais pas seulement. "Il y a notamment un très gros travail qui est fait dans les castings", a précisé Nicolas de Tavernost. Rendez-vous prochainement sur M6 pour découvrir cette nouvelle version de l'émission...