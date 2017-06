Nouvelle Star 2017 : Coeur de Pirate et une femme de l'ombre rejoignent le jury

À la rentrée 2017, le concours Nouvelle Star reviendra sur M6 pour une 13e saison. À quelques semaines des premiers castings, nos confrères de RTL viennent d'annoncer les noms des deux jurées manquantes du nouveau jury !

Si l'on savait déjà que la star Benjamin Biolay et le producteur du moment Dany Synthé avaient accepté de rejoindre le programme, de même que la popstar Shy'm à la présentation, voilà que nos confrères viennent de révéler que Béatrice Martin (plus connue sous le nom de Coeur de pirate) et Nathalie Noennec, conseillère en image très respectée depuis plus de trente ans, seraient elles aussi de la partie.

"C'est assez émouvant. Je suis de la génération de Nouvelle Star parce que quand je suis arrivée en France, l'émission battait son plein. Je ne connaissais pas grand-chose à la musique en France, ça m'a permis de me faire une idée. Je crois que j'ai assez d'expérience, non seulement avec ma carrière aujourd'hui et à travers la maternité pour voir ce que des plus jeunes ont à offrir. Je ne fais qu'écrire des chansons et chanter, mais je crois que c'est peut-être assez pour dire ce que je pense", a commenté Coeur de Pirate sur RTL à propos de sa venue dans le télé-crochet. Et Nathalie Noennec, moins connue du grand public, d'expliquer à son tour : "Je vis depuis toujours dans l'ombre des artistes et là, je vais me révéler au grand public. Je suis ravie de faire partie de ce jury, de m'appuyer sur ma nouvelle collègue."

Benjamin Biolay, Dany Synthé, Coeur de Pirate et Nathalie Noennec auront la lourde tâche de trouver un digne successeur à Christophe Willem et Julien Doré, les deux seuls gagnants de Nouvelle Star à avoir réellement su s'imposer dans les bacs au fil des années.