Objectif Top Chef : Camille Maury, grande gagnante, rejoint Philippe Etchebest

Vendredi 14 décembre 2018, M6 diffusait le dernier épisode d'Objectif Top Chef. À l'issue d'une dernière épreuve, le nom de la grande gagnante a été révélée : Camille Maury ! Pour la toute première fois depuis le lancement du programme, c'est une femme qui remporte l'émission.

Durant des semaines, la compétition a été rude. Mais Camille n'a pas démérité. En effet, la jeune cuisinière de 20 ans s'est battue jusqu'au bout. En finale, elle a affronté Nicolas pour un dernier duel. Afin de séduire Philippe Etchebest et son équipe de jurés, les deux candidats ont retrouvé leurs anciens camarades éliminés au fil des épisodes. Ces derniers avaient pour mission de les seconder dans l'élaboration de leurs plats.

Camille et Nicolas ont dû travailler du poisson et des légumes cuisinés de manière raffinée. Mais ce n'est pas tout : la seconde épreuve consistait à la réaliser un dessert au chocolat. La première manche a été remportée par la jeune femme tandis que Nicolas s'est montré plus convaincant avec son gâteau. Les jeux sont serrés et le jury a bien du mal à désigner le grand gagnant... C'est alors que Philippe Etchebest est invité à trancher. Le chef étoilé a fait son choix : c'est la Normande Camille qui remporte la compétition !

En plus de gagner Objectif Top Chef, la jeune femme a un privilège : elle intègre directement la brigade de Philippe Etchebest lors de la prochaine édition de Top Chef sur M6 !

Côté audiences, ce dernier épisode d'Objectif Top Chef a réuni 1,75 million de téléspectateurs, soit 10,3% de part de marché. L'émission signe un record de saison en termes de part de marché !