Obsèques d'Ellie Soutter : L'adieu des proches, le discours ému des parents...

Particulièrement proche de son père, Tony Soutter, avec qui elle vivait en France depuis des années, ce dernier a également pris la parole avec émotion : "Ellie et moi avons emménagé ici ensemble, en 2009. Elle a trouvé ça difficile au début, durant les six premiers mois. Sa mère lui manquait et elle trouvait la langue difficile, s'est-il souvenu. Je l'ai toujours imaginée en tant que skieuse mais elle avait d'autres idées en tête. Elle était ma meilleure amie, mon roc. Elle a été tout ce pour quoi j'ai vécu ces 18 dernières années. Et elles resteront les meilleures années de ma vie. Tu vas désespérément me manquer, glisse haut mon ange."

Une fille incroyable

Sa grand-mère, Suzy Soutter, 83 ans, s'est quant à elle exprimée sur le stress que subissait sa petite-fille. Une pression qui l'aurait conduite à se donner la mort à un si jeune âge : "Quand vous êtes stressé, vous n'êtes pas dans votre état normal. Elle a été suivie pour ça. C'est juste tellement tragique. De mon temps, la vie était plus simple. De nos jours, les jeunes ont tellement à gérer, ça peut être un monde très dur dans lequel vivre avec toutes ces pressions extérieures." De nombreux camarades d'école d'Ellie Soutter ont également assisté à ses funérailles, évoquant une "fille incroyable" : "Son coeur était si grand qu'elle ne pensait jamais à elle", a notamment confié une amie.