Obsèques de Dolores O'Riordan : Sa mère et son chéri dévastés par la tristesse

La dépouille de la chanteuse était très entourée. Sa mère Eileen était bien évidemment présente mais aussi l'ex-époux de Dolores, Don Burton, et leurs trois enfants : Taylor (20 ans), Molly (bientôt 17 ans) et Dakota (12 ans). Angela, sa soeur, ainsi que ses frères, Terence, Brendan, Donal, Joseph et PJ étaient réunis comme les membres des Cranberries : les frères Noel Hogan et Mike Hogan ainsi que le batteur Fergal Lawler avec qui Dolores a créé en 1989 ce groupe emblématique des années 1990. Les Cranberries ont connu un succès international avec Zombie paru sur l'album No Need To Argue, leur deuxième, en 1994.

Dolores O'Riordan était divorcée depuis 2014, après vingt de mariage. Elle avait retrouvé l'amour auprès du musicien Olé Koretsky, très affecté par sa disparition. Ce dernier a aussi assisté aux obsèques, dissimulant son immense chagrin sous une veste à large capuche. À la sortie de l'église, on a pu voir Eileen O'Riordan, très digne, faire un câlin à l'une de ses petites-filles. Le triste chant des cornemuses a accompagné la sortie de l'église.

Un peu plus tard, c'est dans la plus stricte intimité que la famille et les proches de Dolores O'Riordan se sont retrouvés pour l'inhumation au cimetière de Ballybricken. La chanteuse repose auprès de son père Terence, mort en 2011.

Il y a deux jours, la dépouille de la chanteuse a été présentée en l'église Saint Joseph à Limerick. Des centaines de fans ont pu rendre un dernier hommage à Dolores O'Riordan, dont le cercueil était ouvert.