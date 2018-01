Dolores O'Riordan va reposer auprès d'un être cher...

Dolores O'Riordan reposera dans un lieu très calme. Décédée le 15 janvier dernier à l'âge de 46 ans à Londres, la chanteuse de The Cranberries s'apprête à retrouver un membre de sa famille. Le Daily Mail rapporte en effet que l'artiste – qui était de passage dans la capitale anglaise pour une "courte session d'enregistrement" – sera enterrée au cimetière de Caherelly, à côté de sa ville natale de Friarstown, en Irlande. Elle rejoindra ainsi son père, Terence, emporté à l'âge de 68 ans par un cancer. C'était à l'hiver 2011.

Le Daily Mail détient cette information du prêtre locale, le père James Walton. La famille de Dolores O'Riordan lui a demandé d'organiser les funérailles de la chanteuse en son église de St Alibe, précisant que sa dépouille devait reposer auprès de celle de son défunt père.

Restée très attachée à ses racines, Dolores O'Riordan s'était rendue à Friarstown un peu plus tôt dans ce mois de janvier et avait promis à ses proches de les retrouver ce week-end après avoir terminé sa session d'enregistrement à Londres. "Dolores était l'une des nôtres. Il n'y avait rien en rapport avec son statut de pop star lorsqu'elle revenait à la maison", commente une source au Daily Mail. "Elle a gardé une maison ici, elle allait à l'église et était restée très proche de sa famille. C'est une tragédie pour nous tous", est-il ajouté.

Dolores O'Riordan était la mère de trois enfants, Taylor Baxter, Molly Leigh Dakota Rain, tous nés de son mariage avec le Canadien Don Burton, qui s'est conclu par un divorce en 2014. Tous devraient assister à ses funérailles, de même que les membres de The Cranberries.

Dévastée par la mort de sa fille, Eileen, la maman de Dolores O'Riordan, peut compter sur le soutien du père James Walton qui lui a rendu visite à plusieurs reprises. Elle a installé une photo de sa fille, illuminée par une bougie.

Pour l'heure, les circonstances de la mort de Dolores O'Riordan, dont le corps a été retrouvé dans un hôtel de Londres, restent mystérieuses même si la thèse du suicide, malgré sa dépression et sa tentative de suicide en 2013, et la piste d'un acte criminel ont été écartées.