Obsèques de Maria Pacôme : Cruelle absence des stars du show-business...

"Loin des yeux, loin du coeur", dit le dicton populaire. Cela s'avère très vrai dans le cas de la défunte Maria Pacôme. La star, que l'on ne voyait plus depuis des années et qui luttait discrètement contre la maladie, a eu droit à des obsèques en comité (très) restreint.

Lors de cette cérémonie d'adieu au Père Lachaise, on a ainsi pu voir les comédiens Bernard Le Coq et Daniel Auteuil, ainsi que l'attaché de presse Dominique Segall. C'est tout. Elle qui avait joué dans une trentaine de pièces de théâtre - sans compter celles diffusées dans le cadre de l'émission Au théâtre ce soir - et dans presque autant de films (Le Gendarme de Saint-Tropez, Les Sous-doués, La Crise, Mauvais Esprit...) n'aura donc pas assez marqué les "gens du milieu" pour qu'ils daignent se déplacer. Une triste fin pour la reine du théâtre du boulevard mais pas si étonnante que cela quand on se souvient des larmes de la regrettée Annie Girardot, récompensée aux César après plusieurs années pendant lesquelles le show-business l'avait oubliée. Cruel milieu...

Maria Pacôme laisse derrière elle un fils, François, désormais orphelin. Âgé de 53 ans, il est lui aussi comédien et doubleur. Il a été pendant près de dix ans la voix française de Barney Stinson (Neil Patrick Harris) dans la série How I Met Your Mother et, depuis 2017, la voix du même comédien dans Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire.

Thomas Montet