Mort de Maria Pacôme : Son fils François "orphelin", un départ "pas chic"

Âgée de 95 ans, la comédienne Maria Pacôme est morte samedi 1er décembre 2018, s'éteignant au terme d'une longue maladie, comme l'a fait savoir son fils François à l'AFP. Au lendemain de cette disparition qui a ému le monde du cinéma mais aussi du théâtre, elle qui y a consacré soixante ans de sa vie, François Pacôme a publié un message sur Facebook. Forcément très marqué, le fils de l'actrice, vue notamment dans les cultissimes Le Gendarme de Saint-Tropez, La Crise et Les Sous-doués, écrit ainsi : "Maria s'est fait la paire, moins d'un an après mon père. Ça y est, je suis orphelin."

Il décrit le départ de sa maman comme un moment "long, douloureux et pas chic". "Une chose à partager : il faut une vraie réflexion sur la fin de vie assistée, parce que là, on est très loin de la dignité et de l'humanité. En attendant, buvons une coupe de champagne à sa mémoire, elle aimait bien ça", écrit et conclut l'acteur qui s'est notamment distingué dans le doublage – il a été pendant près de dix ans la voix française de Barney Stinson (Neil Patrick Harris) dans la série How I Met Your Mother et, depuis 2017, la voix du même comédien dans Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire.