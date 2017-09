Obsèques de Mireille Darc : Johnny Hallyday et Laeticia, unis devant Carla Bruni

"Telle une étoile filante, Mireille Darc a traversé le temps en laissant des parcelles de rêve et d'amour", déclarait dans son homélie Monseigneur Jean-Michel Di Falco. Un hommage à la hauteur de la personne qu'elle était, dont on a pu une nouvelle fois constater le capital sympathie lors de ses obsèques qui se sont tenues ce vendredi 1er septembre, en l'église Saint-Sulpice, à Paris. En effet, de très nombreuses personnalités du monde la culture, musique, cinéma, politique et bien sûr des amis de l'actrice étaient présents.

Alors que des centaines d'anonymes s'étaient massés derrière les barrières de sécurité installées autour du parvis de l'église, un millier de personnes et d'invités étaient assises sous la nef du sublime édifice parisien. Parmi eux notamment, figuraient Carla Bruni, très chic dans une robe noire de circonstance. L'épouse de Nicolas Sarkozy était au premier rang à côté d'Alain Delon, mais aussi de l'assistante et confidente de Mimi, Véronique de Villèle.

Fraîchement rentrés hier de leurs vacances paradisiaques à Saint-Barth', Johnny Hallyday avec son épouse Laeticia, étaient présents pour rendre un dernier hommage à cette icône du cinéma français. La maire de Paris Anne Hidalgo, l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, mais les réalisateurs Serge Moati et Alexandre Arcady, Robert Hossein et sa femme Candice Patou, Jean-Daniel Lorieux, Didier Barbelivien et sa femme Laure, Jean-Jacques Debout et Claudia Cardinale étaient là. Marie-Anne Chazel, comme les proches amis de Mireille, Line Renaud, Marc-Olivier Fogiel et Bernard Montiel, figuraient dans l'assemblée.

Sur le parvis on a pu apercevoir Laurent Delahousse, Romain Sardou, Hoda Roche, Marie Poniatowski et Sarah Lavoine, Michel Boujenah et Jean-Pierre Foucault (vu avec sa compagne Evelyne Jarre). Claire Chazal, Philippe Labro, Muriel Robin, Marc Lavoine, l'écrivain Paul-Loup Sulitzer, Jacques Toubon, Pierre Cornette De Saint-Cyr, Jean-Pierre Elkabbach, le producteur de spectacles Gilbert Coullier, Bruno Madinier, Eric Naulleau, Catherine Ceylac, Christophe Girard, Nicole Calfan, Sidney Toledano et sa femme Katia, Francis Huster, le président de l'Académie des Cesar et producteur Alain Terzian, ou encore Marcel Campion, président des Forains de France et ami d'Alain Delon.