Océane Rogon : Mort de la footballeuse à 20 ans

Depuis toute petite, Océane Rogon n'avait qu'un rêve, celui de devenir footballeuse professionnelle. Ce rêve, elle l'a réalisé haut la main. Alors qu'elle était prédestinée à un bel avenir, un terrible coup du sort est venu y mettre fin. La jeune Bretonne était atteinte d'une maladie incurable qui a fini par l'emporter.

Son club de l'En Avant Guingamp a annoncé la triste nouvelle de sa mort sur son site internet le 27 novembre 2018, via un communiqué : "Notre Club est en deuil. L'En Avant de Guingamp est profondément bouleversé au moment d'annoncer le décès d'Océane Rogon, joueuse de l'équipe de D1 féminine âgée seulement de 20 ans. Le Club présente ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, ses encadrants et coéquipières. Repose en paix Océane. Toutes nos pensées vont vers toi."