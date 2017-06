Olivier Delacroix : "Perdre un enfant est un naufrage..."

Olivier Delacroix, sympathique animateur de l'émission Dans les yeux d'Olivier sur France 2, semble aujourd'hui bien dans ses baskets. Amoureux et pacsé, il est aussi épanoui professionnellement et vient même de signer pour une 8e saison de son programme. Mais si aujourd'hui tout va bien, la vie ne lui a pas fait que des cadeaux...

En effet, en l'an 2000, alors que la France entière s'amuse ou s'inquiète du passage dans le nouveau millénaire, Olivier Delacroix n'en a rien à faire puisqu'il traverse un drame effroyable : la mort de son fils Théo. Né avec une malformation cardiaque, comme le petit garçon de la chanteuse Natasha St-Pier, le bébé est opéré et peut sortir de l'hôpital. Malheureusement, son coeur ne tiendra pas... "Perdre un père [qui s'est suicidé, NDLR] est une douleur profonde. Perdre un enfant est un naufrage, lâche-t-il dans Libération, qui dresse son portrait dans son édition du 16 juin. Dans la mort, il y a ce 'jamais plus' que je n'arrive pas à accepter. Je n'ai pas d'idée précise de l'après, mais j'ai le sentiment que je les retrouverai."

Olivier Delacroix veille désormais sur le fils de sa compagne, Tristan. Ce jeune homme, DJ, aurait pu facilement tomber dans la drogue, très présente dans le monde de la nuit, mais la propre expérience de l'animateur lui a été d'une grande aide. "Avec la drogue, vous vous éjectez du monde. Ceux qui n'y touchent pas sont beaucoup plus clairvoyants, plus mûrs, plus investis intellectuellement", confie-t-il. Une des nombreuses leçons que la vie lui a apprises...

Thomas Montet