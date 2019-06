Olivier Dion : DALS, ses fesses à la télé, les groupies... Son interview VNR

À l'occasion de la sortie de son dernier album Exposed, Olivier Dion a accepté de se prêter au jeu de l'interview VNR. Drôle et charmant, l'artiste canadien a répondu sans détour sur ces choses de la vie qui l'irritent, à l'image de son supposé lien de parenté avec Céline Dion. "Ça change mais elle fait partie de ma famille. Parfois c'est ma soeur, parfois c'est ma mère, des fois que je suis son père... on varie un petit peu", explique t-il avec ironie.

Danse avec les stars (TF1) a définitivement marqué sa carrière. Brillant en danse, Olivier Dion avait terminé finaliste, mais certains téléspectateurs ne s'en rappellent pas... "Ce qui me vénère, c'est que les gens pensent que j'ai fait DALS et que j'ai terminé 4e ou que j'ai fait la demi-finale. C'est pas vrai, j'ai été finaliste. J'ai fait le podium quand-même, 3e !", dit-il avec un large sourire.

Muscles, sourire ravageur et regard de braise, son physique est certainement un atout. Mais Olivier Dion refuse d'être résumé à un corps : "Ça me saoule, arrêtez de parler de mes abdos. On dirait que les gens n'ont jamais vu d'abdos." Même chose pour son popotin malencontreusement diffusé à la télévision, lors de son passage remarqué dans The Island. "Ça me saoule un peu parce qu'on reprend toujours mes fesses sur M6 comme si c'était moi qui avais décidé de me montrer comme ça devant tout le monde, alors qu'on m'a filmé à mon insu et qu'ils utilisent les images derrière pour faire de l'audience. Apparemment, les gens aiment bien voir mes fesses !"

Ce bel homme brun talentueux au rire communicatif s'est construit une grande communauté de fans : près de 400 000 personnes le suivent sur Instagram. Mais difficile de gérer certains adorateurs un peu trop expressifs... "Les fans qui sont un peu trop entreprenantes, ou entreprenants, oui c'est un petit peu parfois... Des fois trop, ce n'est pas assez. Des fois, c'est bien d'avoir une communauté de fans engagés. Engagé ne signifie pas non plus venir faire la vaisselle à la maison. Je respecte tous mes fans... mais pas ceux qui sont trop engagés !", répond-il, l'air gêné. Retrouvez l'interview VNR d'Olivier Dion en intégralité dans notre player, ci-dessus.