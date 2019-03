Olympe (The Voice) partage son "grand bonheur" avec une photo de bébé

Olympe, papa à 29 ans ? Pas si vite ! Si le jeune homme a pu laisser croire à ses fans qu'il a accueilli un enfant dans sa vie, il a rapidement apporté quelques précisions.

"Le petit Lulu est arrivé dans nos vies et dans nos coeurs !", a-t-il écrit sur son compte Twitter suivi par 117 000 abonnés, en légende d'une photo d'un adorable bébé. Rapidement inondé de messages de félicitations, l'ancien candidat de la deuxième saison de l'émission The Voice a attendu deux heures avant de clarifier la situation. Non, le chanteur n'est pas papa mais... tonton. "Merci pour vos messages mais nous sommes 'Tonton' ! Déjà un grand bonheur pour nous d'accueillir ce petit Lulu dans la famille. Nous ne désespérons pas d'être parents un jour mais comme vous le savez tout est tellement compliqué. Nous avons en tout cas beaucoup d'amour à donner !", a-t-il précisé.

Le sympathique Olympe (de son vrai nom Joffrey Boulanger) n'a jamais caché sa volonté de devenir père. Le chanteur, marié depuis presque trois ans à Julien Van Der Drisch, avait ainsi révélé avoir un projet d'adoption. Si c'est désormais possible pour les couples de même sexe en France, les démarches restent malheureusement particulièrement compliquées...