Olympe (The Voice) : Accusé d'un suicide et harcelé, il porte plainte...

Alors qu'il passe de belles vacances en Grèce avec son mari, pour leurs deux ans de mariage, le chanteur Olympe a poussé un coup de gueule inattendu sur Twitter. En effet, l'ancien candidat de The Voice se plaint de cyber-harcèlement au point de faire appel à la justice.

Le 7 juillet 2018, Olympe a posté un message sur son compte, en mentionnant la gendarmerie et la police nationale. "#cyberharcelement que faire ? Je décide de porter plainte contre cette personne qui me harcèle depuis des mois car je suis soit disant responsable du suicide du chanteur de Linkin Park. Diffamation, homophobie, paranoïa j'ai 250 captures d'écran. STOP. @Gendarmerie @PoliceNationale", a-t-il écrit. Olympe a ajouté des captures de compte, dont celui d'une personne le tenant effectivement pour responsable du suicide de Chester Bennington !

Dans les commentaires, répondant à quelques-uns des messages reçus, Olympe a ajouté : "Cela fait un an que cela dure. On me souhaite la mort, on dit que je suis responsable d'un suicide d'une personne que je ne connais pas, on me juge physiquement et sur mon orientation sexuelle. Cela va cesser, je laisse la justice s'en charger." Le chanteur, qui prépare son troisième disque, devait voir son avocat le 9 juillet.