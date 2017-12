Chester Bennington : Le rapport d'autopsie dévoilé, quatre mois après le drame

Près de cinq mois après la disparition brutale de Chester Bennington, mythique leader du groupe Linkin Park qui s'est donné la mort par pendaison le 20 juillet dernier à cause d'une grosse dépression, le rapport d'autopsie a finalement été révélé mardi 5 décembre par le site TMZ.

Seules des traces d'alcool ont été retrouvées dans son organisme. Les premiers résultats toxicologiques avaient établi qu'il était "présumé positif" à une drogue dure, la MDMA (aussi connue sous le nom d'ecstasy). Mais les deux tests supplémentaires menés pour obtenir une confirmation de ce résultat n'ont pas détecté la drogue. La conclusion ultime, qui apparaît sur le rapport officiel, indique donc que le chanteur de 41 ans n'était pas sous l'influence de stupéfiants au moment de sa mort.

Une décennie marquée par les tentatives de suicide

Sur les lieux du drame, les autorités avaient par ailleurs retrouvé plusieurs médicaments, dont des somnifères, ainsi que des bières à moitié entamées. Des "morceaux d'ongle" ont également été vus "sous son iPhone et sur une table de chambre". L'épouse de l'artiste, Talinda Bennington, avait expliqué aux policiers que ces trouvailles étaient la conséquence de crises d'angoisse régulières.

Comme on le sait, Chester Bennington a longtemps souffert de dépression et avait déjà tenté de se suicider plusieurs fois au cours de la dernière décennie. Une tentative marquante remonte à l'année 2006, lorsqu'il avait "quitté la maison, un pistolet à la main, après avoir énormément bu". Sa femme était parvenue à le raisonner. Elle affirme aussi que le chanteur suivait un traitement pour tenter de combattre ses démons. Un mois avant son suicide, "Chester disait à ses amis qu'il était sobre depuis six mois".

La star américaine a laissé six enfants : Jaime (né en 1996) et Isaiah (né en 1997), dont la mère est son amour de jeunesse Elka Brand ; Draven (né en 2002), issu de son premier mariage avec Samantha Olit ; puis Tyler (né en 2006) et les jumelles Lily et Lila (nées en 2011), fruits de son second mariage avec Talinda, sa veuve.