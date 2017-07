Olympe (The Voice) prêt à adopter après son mariage avec Julien : Confidences...

Olympe, révélé par The Voice en 2013, et son compagnon Julien Van Der Drisch se sont mariés l'été dernier. Après cette union, le couple avait évoqué son envie de passer un nouveau cap : celui de devenir parents. Lors d'un récent entretien accordé à nos confrères de Closer, le chanteur de 27 ans a été questionné sur le sujet. "On est en train de voir pour peut-être adopter. La procédure est longue, on se renseigne", a confié Olympe.

Dans la foulée, l'interprète de Born to Die est revenu sur son incroyable perte de poids. Pour rappel, sur Instagram, le jeune chanteur avait révélé s'être délesté de près de 25 kilos en l'espace de six mois. "Je me suis rendu compte que j'avais trop grossi et que je faisais n'importe quoi avec mon alimentation. J'ai eu un déclic après Noël et j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire le 26 décembre", a-t-il avoué à Closer. Et de poursuivre : "Au début, c'est dur car le corps s'était habitué à manger du gras. J'ai fait beaucoup de sport, pendant six mois, je suis allé à la salle cinq fois par semaine."

Aujourd'hui, Olympe fait "moins de sport", à raison de trois séances hebdomadaires. "Là, j'ai retrouvé mon poids du tout début de The Voice. J'aimerais perdre encore 6 ou 7 kilos, je ne plus très loin (rires). Les derniers kilos sont les plus durs, mais je suis motivé", a-t-il déclaré.

Toujours auprès de nos confrères de Closer, l'ex-talent de Jenifer dans The Voice a évoqué les raisons de sa prise de poids après sa participation au télé-crochet. "Un jour, on vous adore, vous encense, et du jour au lendemain, tu n'as plus de nouvelles alors que c'était des personnes que tu voyais souvent, a-t-il confessé. C'est pas méchant mais on prend toujours les mêmes. Il faut laisser la chance à d'autres personnes et parfois ça fait mal au coeur, et ça peut faire prendre du poids, comme ça l'a été dans mon cas." Olympe a même avoué s'être remis en question. Une situation qui lui a fait "mal"...