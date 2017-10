Omar Sy papa : Sa femme Hélène a accouché de leur 5e enfant !

Omar Sy et sa femme Hélène sont à nouveau parents ! L'épouse de l'acteur a donné naissance à leur bébé, une fille née aux Etats-Unis. Il s'agit du cinquième enfant du couple, marié depuis déjà dix ans et installé depuis quelques années à Los Angeles.

C'est Yann Barthès, présentateur de l'émission Quotidien, qui a obtenu ce mardi 10 octobre la confirmation par son invité Omar Sy, venu faire la promotion de son film, Knock. "Omar, je crois que vous venez d'être à nouveau papa", dit-il au héros d'Intouchables pour assurer sa transition sur un sujet sur le "salon du baby". Ce dernier répond : "C'est vrai, c'est vrai", pas peu fier et sous les applaudissements du public. Après le reportage, l'animateur tentera d'avoir quelques informations supplémentaires : la star précisera qu'il s'agit d'une fille et qu'elle est née sur le continent américain.

Parents comblés déjà de quatre enfants qu'ils ont préservé des feux des médias – deux filles et deux garçons aujourd'hui âgés respectivement de 7, 10, 12 et 15 ans –, Omar Sy (39 ans) et son épouse Hélène (40 ans) vont devoir se remettre dans les couches et les biberons et affronter les nuits courtes !

Félicitations aux heureux parents !

Thomas Montet