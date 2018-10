Omar Sy : Tendre photo pour célébrer sa femme Hélène

Ils sont mariés depuis plus de dix ans, ont fondé une grande famille composé de cinq enfants, trois filles et deux garçons, qu'ils ont toujours pris soin de protéger des médias, comme leur histoire d'amour. Installés à Los Angeles depuis 2012, Omar et Hélène Sy ont choisi de s'exiler pour être tranquilles. Une tactique qui fonctionne à la perfection puisque le couple n'est exposé que lorsqu'il se montre volontairement à des événements officiels.

Heureux auprès de son épouse, Omar Sy a tenu à la mettre à l'honneur le 6 octobre 2018 à l'occasion de son anniversaire, ses 41 ans. L'acteur français de 40 ans a publié une photo et un message tendre dans l'une de ses stories Instagram. "My birthday girl" a-t-il écrit, avec un émoticône coeur et un gâteau d'anniversaire, pour accompagner la photo d'Hélène posant très probablement avec l'un de leurs deux garçons, celui de 13 ans.