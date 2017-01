ONPC : Mazarine Pingeot critique Karine Le Marchand, elle réplique cash

Mazarine Pingeot n'est pas intéressée par l'émission politique de Karine Le Marchand et n'a pas hésité à le dire. Invitée samedi 7 janvier dans l'émission On n'est pas couché pour faire la promotion de son dernier livre intitulé Théa, l'écrivaine de 42 ans a été amenée à s'exprimer sur le concept de l'émission Une ambition intime, dans laquelle bon nombre de politiques se sont prêtés au jeu de la confidence au cours des derniers mois.

Interrogée sur le programme, la fille de l'ex-président François Mitterrand a ainsi admis qu'elle ne regardait pas l'émission et qu'elle n'avait "pas très envie de la regarder". Face à Laurent Ruquier, Mazarine Pingeot a rejoint l'idée de Vanessa Burggraff, qui disait qu'il n'était pas très "cohérent" pour des hommes politiques de "courir sur le canapé de Karine Le Marchand" alors qu'ils dénoncent la plupart du temps la "peoplisation de la vie politique".

"Moi ce qui m'étonne, c'est la promotion de l'intime et du psychologique chez un homme politique au détriment du discours. C'est très étonnant, mais en même temps ça va avec la dérive de la société. Je trouve ça attristant et inquiétant, a alors déclaré la fille d'Anne Pingeot. Le discours politique doit évoluer, mais malheureusement pas dans sa défaillance, pas dans le fait de déchoir vers un discours qui est complètement intime et qui moi ne m'intéresse pas", a-t-elle conclu.

Sur Twitter, Karine Le Marchand a fait savoir qu'elle n'avait pas apprécié cette critique. Sans nommer directement Mazarine Pingeot, l'animatrice de 48 ans a contre-attaqué en prenant pour exemple la publication de l'ouvrage Lettres à Anne, la correspondance amoureuse de François Mitterrand et Anne Pingeot (de 1962 à 1995) publiée notamment avec l'accord de Mazarine en 2016. "Certains s'offusquent de 'l'indécence' des politiques à se livrer, et publient les lettres d'amour de leurs parents...#nocomment #ONPC", a écrit Karine Le Marchand.