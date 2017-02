Oprah Winfrey, 63 ans : Sans enfant mais pas sans regret ? Sa réponse...

Oprah Winfrey peut se targuer d'avoir eu une vie bien remplie. La papesse du petit écran a brillamment mené sa carrière et sa vie amoureuse puisqu'elle file le parfait amour avec son partenaire de longue date Stedman Graham, depuis 30 ans maintenant.

Malheureusement, tout cela s'est fait au détriment d'une chose : sa vie de famille. En effet, à 63 ans, la star du Oprah Winfrey Show n'a jamais eu d'enfant après avoir perdu son bébé prématuré alors qu'elle n'était âgé que d'à peine 14 ans.

"C'est parfait pour moi parce que je ne voulais pas de bébés. Je n'aurais pas été une bonne mère avec des bébés parce que je n'ai pas la patience. J'en ai lorsqu'il s'agit de chiots, mais parce que c'est une étape très rapide et c'est hyper gratifiant !", a-t-elle confié lors d'une récente interview pour le magazine Good Housekeeping.

A défaut d'avoir pu prendre soin de ses propres enfants, elle aura au moins pris soin des autres. En 2007, Oprah a ouvert une école pour filles en Afrique du Sud qui accueille 172 jeunes filles.

"C'est bien plus gratifiant que ce que j'aurai pu imaginer. Au départ, j'ai fait ça pour l'aider mais finalement ça a apporté bien plus dans ma vie, j'aurai du mal à l'expliquer. Quand les gens autour de moi me mettaient la pression pour me marier et avoir des enfants, je savais que je n'allais jamais regretter de ne pas en avoir parce que j'ai déjà le sentiment d'être mère pour des enfants de par le monde", a-t-elle expliqué.

Fière d'avoir résisté à la pression de son entourage, la pulpeuse Oprah Winfrey qui s'est délestée de 20 kilos en quelques mois a conclu l'interview sur une note positive : "L'amour n'a pas de frontière. Qu'importe qu'un enfant vienne de vous ou que vous l'ayez adopté à l'âge de 2,10 ou 20 ans. Quand l'amour est sincère, que vous vous en souciez vraiment et que ça vient d'un bon sentiment alors ça marche."

Coline Chavaroche