P. Diddy, Beyoncé, J.K. Rowling... Les plus riches du monde, c'est eux !

Chaque année, le magazine économique Forbes publie le classement des 100 célébrités les plus riches du monde. L'an passé, c'est Taylor Swift qui triomphait à la première place. Alors, qui a remporté le jackpot durant l'année 2016 ? Qui devra vendre une ou deux propriétés afin de remonter dans les scores ? C'est l'heure des révélations...

Avec pas moins de 95 millions de dollars générés cette année, c'est l'écrivaine J.K. Rowling – connue notamment pour avoir écrit la saga fantastique Harry Potter – qui est à la troisième place. C'est grâce aux droits de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit, ainsi qu'à la sortie du film Les Animaux fantastiques que la star est revenue en force. Pour rappel, la "maman" d'Harry Potter ne figurait pas dans le top 20 des célébrités les plus riches l'an dernier.

À la deuxième place : Beyoncé. En plus d'être belle et talentueuse, la belle a remporté plus de 105 millions de dollars cette année grâce à sa tournée mondiale, achevée à la fin 2016, avant d'annoncer à ses fans qu'elle attendait des jumeaux. Son mari, Jay Z a généré près de 42 millions de dollars et se situe à la 55e place. Si l'on additionne les revenus des tourtereaux, ils seraient inévitablement les premiers.

Mais quelqu'un aurait fait bien mieux que Beyoncé et sa Limonade... Et cette personne est un proche de la famille du couple. Avec 130 millions de dollars à lui seul, le rappeur et producteur P. Diddy a remporté la première place du classement. Concerts, tournée, partenariats et vente de sa marque de vêtement, cette année le petit ami de Cassie était sur tous les fronts pour gonfler ses comptes.

Pas si loin que ça, Taylor Swift et ses 44 millions de dollars se sont retrouvés à la "malheureuse" 44e place, mais tout de même avant Kim Kardashian, 47e (45,5 millions de dollars).