P. Diddy : Enfin guéri après un an entre les mains des médecins !

Le rappeur et businessman P. Diddy a été opéré du genou. Depuis sa chambre d'hôpital, il a documenté l'événement sur les réseaux sociaux. Il a reçu la visite de ses proches et a été submergé de cadeaux...

Jeudi 2 février, l'artiste de 47 ans a posté plusieurs messages sur Instagram. "J'ai enfin eu ma dernière opération du genou. Ils disaient que je ne pourrais plus jamais courir. Je dis que le diable est un menteur !! Trois opérations en un an ! Trois fois un succès !!! #renaissance Ne prenez pas les choses simples de la vie pour acquises. Merci à tous les chirurgiens et aux médecins. Je remercie Dieu pour vous tous ! Et #teamamour #merci #dieuestlemeilleur", a-t-il notamment écrit. P. Diddy a aussi remercié ses fils d'avoir été ses côtés pendant cette période durant laquelle il a multiplié les allers et retours à l'hôpital. "Maintenant, allons taper dans une balle !!!!!", a-t-il ajouté.

Véritablement heureux de sa guérison, il a posté une autre tirade à la gloire de Dieu. "Dieu nous met à tous des obstacles pour une raison ou pour une autre. C'est à nous d'apprendre de ces choses. (...) Parfois, vous devez passer par la douleur pour apprendre la joie. Cette épreuve m'a rapproché de Dieu", écrit-il.