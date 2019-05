Palmarès complet du Festival de Cannes 2019 : Les heureux lauréats en images

Le Festival de Cannes 2019 a fait tomber son rideau, ce samedi 25 mai 2019. La cérémonie de clôture animée par l'incontournable Edouard Baer a dévoilé le palmarès de la 72e édition. La prestigieuse Palme d'or choisie par le jury présidé par Alejandro Gonzalez Iñarritu a été remise au film Parasite, du Sud-Coréen Bong Joon-Ho, il succède à Une Affaire de famille, de Hirokazu Kore-eda.

Palmarès complet du 72e Festival de Cannes

Palme d'Or : Parasite de Bong Joon-Ho



Mention spéciale : It Must Be Heaven d'Elia Suleiman



Grand Prix du jury : Atlantique, de Mati Diop

Prix de la mise en scène : Le Jeune Ahmed, des frères Dardenne

Prix du scénario : Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma

Prix d'interprétation féminine : Emily Beecham dans Little Joe

Prix d'interprétation masculine : Antonio Banderas dans le film Douleur et Gloire

Prix du Jury (ex aequo) : Les Misérables, de Ladj Ly / Bacurau de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles

Palme d'or du court métrage : The Distance Between Us And The Sky de Vasilis Kekatos

Caméra d'or : Nuestras Madres de César Díaz