Pamela Anderson, enfermée pour dénoncer une souffrance terrible

Elle a troqué Danse avec les stars, le temps d'une opération-éclair sur fond de dénonciation politique. La star d'Hollywood Pamela Anderson et l'écologiste Yannick Jadot, entre autres, se sont laissés enfermer tour à tour mercredi 10 octobre 2018 dans une cage à Paris pour dénoncer les maltraitances infligées aux animaux d'élevage et soutenir une pétition européenne dévoilée par l'association CIWF.

"Je vis en France depuis peu mais la défense des animaux me touche partout où je suis", a témoigné l'actrice américaine depuis la place de la République. "Personne ne peut supporter d'être en cage plus de quelques minutes alors que ces animaux y vivent toute leur vie. C'est inhumain. Je ne comprends pas comment des humains peuvent être aussi cruels", a rajouté la chérie du footballeur Adil Rami.

Face à une trentaine de personnes, Pamela Anderson, vêtue d'une robe à fines rayures bleues, a pris la pause derrière les barreaux avec Maxime Dereymez, son partenaire de Danse avec les Stars, tenant ensemble des petites pancartes dont une sur laquelle était écrit: "Plus de 300 millions d'animaux sont élevés en cage en Europe chaque année". Il est aussi expliqué qu'"en France, 69% des poules, 99% des truies et 97% des lapins sont élevés en cage".

Une vie en cage, c'est une vie de souffrances

"Il nous faut un million de signatures en un an dans sept États membres pour mettre fin aux souffrances animales", a indiqué Léopoldine Charbonneaux, la directrice de CIWF (Compassion in World Farming). "Une vie en cage, c'est une vie de souffrances. Mettre fin aux cages ébranlera un élevage industriel qui n'est ni durable, ni moralement acceptable et représente une aberration économique", a-t-elle dénoncé, pendant que des militants remettaient badges et tracts aux passants. La pétition, lancée mercredi sous forme d'une Initiative citoyenne européenne (ICE), est soutenue par plus de 130 ONG telles que la Fondation Brigitte-Bardot, la SPA ou PETA. Si la pétition aboutit, la Commission européenne devra prendre officiellement position, en vue d'abolir l'utilisation des cages.

Avant de quitter la place de la République, Pamela Anderson en a remis une couche devant le public. "Il faut faire attention à votre nourriture, vos habits, votre mode de vie. On ne peut pas faire confiance aux gouvernements, on ne peut compter que sur nous-mêmes. En général, dès qu'il s'agit du bien-être des animaux, le sujet arrive en dernier car ils ne parlent pas. C'est pour ça que je porte leur voix. Il faut signer la pétition", a-t-elle fait savoir, avant de quitter les lieux.